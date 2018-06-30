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Футбол. Голепад в поединке "Мариуполь" - "Яруд" (Видео)
02:51 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот
Новости спорта: Участник еврокубков от УПЛ "Мариуполь" сыграл товарищеский матч с "Ярудом".
Сегодня Мариуполь провел контрольную игру с мариупольским Ярудом. Игра завершилась вничью – 3:3.
Товарищеский матч
Мариуполь – Яруд – 3:3
Голы: Авагимян, 59, Бугай, 88, Вакула, 90 – Мочевинский, 34, Быковский, 42, Быковский, 45
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