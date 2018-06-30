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Футбол. Голепад в поединке "Мариуполь" - "Яруд" (Видео)

Мариуполь - Яруд
02:51 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Участник еврокубков от УПЛ "Мариуполь" сыграл товарищеский матч с "Ярудом".

Сегодня Мариуполь провел контрольную игру с мариупольским Ярудом. Игра завершилась вничью – 3:3.

Товарищеский матч

Мариуполь – Яруд – 3:3

Голы: Авагимян, 59, Бугай, 88, Вакула, 90 – Мочевинский, 34, Быковский, 42, Быковский, 45

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