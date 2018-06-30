ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости спорта: Сегодня, 30 июня, будут сыграны первые матчи плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018.
Поединком в Казани между сборными Франции и Аргентины откроется программа плей-офф ЧМ-2018 по футболу. Начало матча в 17:00. Второй матч этого дня пройде в городе Сочи, там встретятся победитель группы А Уругвай и действующий чемпион Европы - сборная Португалии.
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала
30 июня, суббота
17:00 Франция – Аргентина, Казань - трансляция на канале Интер
21:00 Уругвай – Португалия, Сочи - трансляция на канале Интер
Текстовые онлайн-трансляции матчей плей-офф ЧМ-2018 будут доступны на сайте Телеграф Спорт. Начало матчей по киевскому времени.