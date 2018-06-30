Лига чемпионов: результат предварительного этапа

Необычайно напряженным вышел финал предварительного этапа Лиги чемпионов. Косовская "Дрита" и гибралтарский "Линкольн" доигрались до дополнительного времени. В нем больше сил осталось у фактических гостей (как известно, все матчи турнира проходила в Гибралтаре) - "Дрита" забила трижды и выиграла предварительный отбор. Теперь команда из Косово в первом раунде квалификации сыграет с куда более сильным соперником - "Мальме". Базовые дни матчей шведского и косовского клубов - 10 и 17 июля.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Предварительный раунд (финaл).

"Дрита" - "Линкольн" 4:1 (1:0)

Голы: Лечи, 2 (1:0); Корраль, 61 (1:1); Лечи, 105 (пенальти) (2:1); Шабани, 120 (3:1); Незирай, 125 (4:1)