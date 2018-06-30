Букмекеры определили фаворита матча ЧМ-2018 Франция - Аргентина

Сборные Франции и Аргентины сыграют 30 июня на стадионе Казань Арена в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 2,37, а на "альбиселесте" – 3,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения – на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Аргентины – 3,4.