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Мариуполь 3:3 Яруд: видео голов

ФК Мариуполь
07:00 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта: Домашний учебно-тренировочный сбор "Мариуполь" завершил спарринг с сильнейшей аматорской городской командой "Ярудом".

Игра получилась интересной и упорной. С первых минут соперники взяли высокий темп.

29 июня. Мариуполь. УТБ "Мариуполь"

"Мариуполь" - "Яруд" - 3:3

Голы: Мочевинский, 34 (0:1). Быковский, 42-пен (0:2). Быковский, 45 (0:3). Авагимян, 59 (1:3). Бугай, 88 (2:3). Вакула, 90 (3:3).

"Мариуполь": Гриценко, Демири, Дава, Чоботенко, Кирюханцев, Коробенко, Игнатенко, Мишнев, игрок на просмотре, Вакула, Тищенко

2-й тайм: Поспелов, Савин, Семенихин, Чоботенко, Полегенько, Белоконь, Мурза (Вакула, 75 ), Тищенко, Авагимян, Арендарук, Бугай

1-го июля приазовцы отправятся на сбор в турецкий Коджаэли.

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