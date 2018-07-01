Мариуполь 3:3 Яруд: видео голов
Новости спорта: Домашний учебно-тренировочный сбор "Мариуполь" завершил спарринг с сильнейшей аматорской городской командой "Ярудом".
Игра получилась интересной и упорной. С первых минут соперники взяли высокий темп.
29 июня. Мариуполь. УТБ "Мариуполь"
"Мариуполь" - "Яруд" - 3:3
Голы: Мочевинский, 34 (0:1). Быковский, 42-пен (0:2). Быковский, 45 (0:3). Авагимян, 59 (1:3). Бугай, 88 (2:3). Вакула, 90 (3:3).
"Мариуполь": Гриценко, Демири, Дава, Чоботенко, Кирюханцев, Коробенко, Игнатенко, Мишнев, игрок на просмотре, Вакула, Тищенко
2-й тайм: Поспелов, Савин, Семенихин, Чоботенко, Полегенько, Белоконь, Мурза (Вакула, 75 ), Тищенко, Авагимян, Арендарук, Бугай
1-го июля приазовцы отправятся на сбор в турецкий Коджаэли.