Реал нашел конкурента для Лунина
Новости спорта: Мадридцы могут подписать конкурента для Лунина.
Реал сделал Челси предложение по трансферу голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Контракт бельгийца с лондонцами истекает летом следующего года, следовательно, руководство “синих” должно согласиться на 35 миллионов евро, предложенных мадридцами, сообщает Marca.
Из-за неопределенности с будущим Яна Облака, Атлетико также заинтересован в услугах Куртуа, поэтому Реал хочет ускорить процесс перехода.
Напомним, что в данный момент Куртуа находится в расположении своей сборной на ЧМ-2018. В плей-офф бельгийцы сразятся с Японией.