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Реал нашел конкурента для Лунина

Тибо Куртуа
12:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Мадридцы могут подписать конкурента для Лунина.

Реал сделал Челси предложение по трансферу голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Контракт бельгийца с лондонцами истекает летом следующего года, следовательно, руководство “синих” должно согласиться на 35 миллионов евро, предложенных мадридцами, сообщает Marca.

Из-за неопределенности с будущим Яна Облака, Атлетико также заинтересован в услугах Куртуа, поэтому Реал хочет ускорить процесс перехода.

Напомним, что в данный момент Куртуа находится в расположении своей сборной на ЧМ-2018. В плей-офф бельгийцы сразятся с Японией.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, Тибо Куртуа, Футбол.
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