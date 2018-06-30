Реал нашел конкурента для Лунина

Реал сделал Челси предложение по трансферу голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Контракт бельгийца с лондонцами истекает летом следующего года, следовательно, руководство “синих” должно согласиться на 35 миллионов евро, предложенных мадридцами, сообщает Marca.

Из-за неопределенности с будущим Яна Облака, Атлетико также заинтересован в услугах Куртуа, поэтому Реал хочет ускорить процесс перехода.

Напомним, что в данный момент Куртуа находится в расположении своей сборной на ЧМ-2018. В плей-офф бельгийцы сразятся с Японией.