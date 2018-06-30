Саутгейт рассказал, как сборная Англии собирается выиграть ЧМ-2018

У сборной Англии на больших турнирах в последние годы есть проблема с сериями пенальти - команда проиграла шесть из семи таких серий, а последний успех датирован 2006 годом.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Англия сыграет против Колумбии.

«Мы тренируем пенальти. Это не лотерея и это не вопрос удачи. Это способность справиться со своей задачей, находясь под давлением».

«Мы подготовились», - убежден тренер Гарет Саутгейт.