Саутгейт рассказал, как сборная Англии собирается выиграть ЧМ-2018
Новости спорта: Англичане обеспокоены возможными сериями пенальти
У сборной Англии на больших турнирах в последние годы есть проблема с сериями пенальти - команда проиграла шесть из семи таких серий, а последний успех датирован 2006 годом.
В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Англия сыграет против Колумбии.
«Мы тренируем пенальти. Это не лотерея и это не вопрос удачи. Это способность справиться со своей задачей, находясь под давлением».
«Мы подготовились», - убежден тренер Гарет Саутгейт.