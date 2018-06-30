Экс-игрок Днепра может перейти в Атлетико

Хорватский форвард Никола Калинич может продолжить карьеру в мадридском Атлетико, сообщает Corrierre della Sera.

Сообщается, что Севилья стремится вернуть своего бывшего нападающего Кевина Гамейро.

Милан нацелился на форварда Монако Радамеля Фалькао, тогда как Калинич желает покинуть Сан-Сиро.

Ранее была информация, что "россонери" близки к подписанию соотечественника Николы Алена Халиловича.

Напомним, Калинич был исключен из сборной Хорватии после того, как отказался выходить на замену в матче ЧМ-2018 против Нигерии (2:0).