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Экс-игрок Днепра может перейти в Атлетико

Никола Калинич
15:17 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Мадридский Атлетико заинтересовался форвардом Милана Николой Калиничем.

Хорватский форвард Никола Калинич может продолжить карьеру в мадридском Атлетико, сообщает Corrierre della Sera.

Сообщается, что Севилья стремится вернуть своего бывшего нападающего Кевина Гамейро.

Милан нацелился на форварда Монако Радамеля Фалькао, тогда как Калинич желает покинуть Сан-Сиро.

Ранее была информация, что "россонери" близки к подписанию соотечественника Николы Алена Халиловича.

Напомним, Калинич был исключен из сборной Хорватии после того, как отказался выходить на замену в матче ЧМ-2018 против Нигерии (2:0).

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Новости спорта, Никола Калинич, Новости футбола, ФК Днепр, ФК Милан, Футбол.
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