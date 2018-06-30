“17 лет в футболке “бьянконери”: Буффон попрощался с Ювентусом
Новости спорта: Легендарный вратарь подвел итог своим выступлениям в Италии.
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, чей контракт с Ювентусом сегодня официально истек, попрощался с командой.
“17 лет в футболке “бьянконери” сегодня официально подошли к концу. 17 лет дружбы, партнерства, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества других эмоций.
Я никогда этого не забуду. Все это навсегда останется со мной”, - написал Буффон в своем twitter.
Напомним, что следующим клубом итальянца, вероятнее всего, станет ПСЖ.
Ювентус уже нашел замену Буффону в лице голкипера Дженоа.