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“17 лет в футболке “бьянконери”: Буффон попрощался с Ювентусом

Джанлуиджи Буффон
17:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Легендарный вратарь подвел итог своим выступлениям в Италии.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, чей контракт с Ювентусом сегодня официально истек, попрощался с командой.

“17 лет в футболке “бьянконери” сегодня официально подошли к концу. 17 лет дружбы, партнерства, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества других эмоций.

Я никогда этого не забуду. Все это навсегда останется со мной”, - написал Буффон в своем twitter.

Напомним, что следующим клубом итальянца, вероятнее всего, станет ПСЖ.

Ювентус уже нашел замену Буффону в лице голкипера Дженоа.

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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Новости спорта, Серия А, ФК Ювентус.
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