Участник ЧМ-2018 попал в ДТП со смертельным исходом

Футболист сборной Марокко и Шальке Амин Харит стал участником ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает Die Welt.

По словам спортивного директора гельзенкирхенцев, игрок был за рулем, но ДТП произошло не по его вине.

Сейчас футболист находится в Марокко со своей семьей. Ему будет оказана психологическая поддержка.

Напомним, Амин Харит принимал участие в ЧМ-2018, где провел на поле 82 минуты в игре с Ираном (0:1). Марокканцы не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе B.