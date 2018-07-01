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Кантона жестко раскритиковал Неймара

Неймар
10:25 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Эрик Кантона считает бразильца великолепным футболистом, но и таким же актером.

Экс-нападающий сборной Франции и Манчестер Юнайтед Эрик Кантона приобрел себе новый чемодан, который назвал в честь Неймара. Также легендарный форвард высмеял бразильца за его актерское мастерство.

"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймар. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", – сказал Кантона.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная Франции, Эрик Кантона.
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