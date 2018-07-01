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У команды Милевского новый наставник

Артем Милевский
18:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинца будет тренировать 30-летний Шпилевский

Бывший тренер академий «РБ Лейпциг» и «Штутгарта» Алексей Шпилевский возглавил брестское «Динамо», за который выступает 33-летний Артем Милевский.

Контракт с 30-летним белорусом рассчитан до 2020 года.

Формально главным тренером «Динамо» остается Сергей Ковальчук, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет Шпилевский. В декабре он пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит «Динамо».

В первой игре под руководством Шпилевского брестчане разгромили «Гомель» (6:0).

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Новости спорта, Артем Милевский, Новости футбола, ФК Динамо (Брест), Футбол.
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