У команды Милевского новый наставник

Бывший тренер академий «РБ Лейпциг» и «Штутгарта» Алексей Шпилевский возглавил брестское «Динамо», за который выступает 33-летний Артем Милевский.

Контракт с 30-летним белорусом рассчитан до 2020 года.

Формально главным тренером «Динамо» остается Сергей Ковальчук, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет Шпилевский. В декабре он пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит «Динамо».

В первой игре под руководством Шпилевского брестчане разгромили «Гомель» (6:0).