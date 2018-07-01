Защитник сборной Бразилии продолжит карьеру в Динамо

21-летний левый защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Жуниор Таварес может перейти в «Динамо» на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан на один год с возможностью выкупа. Сумма сделки не сообщается.

Ранее Таваресом интересовались «Витория», «Аякс» и «Ренн». В «Ренне» Жуниор даже успел пройти медосмотр, но клубы не смогли уладить финансовую сторону вопроса.

В текущем сезоне Таварес провел за «Сан-Паулу» один матч. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.