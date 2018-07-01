Гризманн сделал свой прогноз на матч Испания - Россия

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испании – Россия, отметив, что испанцы не являются явным фаворитом.

«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все-таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира».

Гризманн с Францией уже вышел в 1/4 финала, обыграв Аргентину (4:3).

Игра Испания – Россия пройдет 1 июля в 17:00. Смотреть онлайн игру Испания – Россия можно будет на нашем сайте.