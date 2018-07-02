ЧМ-2018. Испания - Россия: обзор матча и видео голов

Сборная Испания играла против хозяина ЧМ-2018 России в рамках 1/8 финала.

Уже на 12-й минуте игры счет открыла Испания. После подачи со штрафного Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в собственные ворота.

На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба.

Основное время и экстра-таймы больше голов не принесли. В серии послематчевых пенальти победу одержала Россия.

Обзор матча: