ЧМ-2018. Испания - Россия: обзор матча и видео голов
Новости спорта: Сборная России в серии послематчевых пенальти победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018.
Сборная Испания играла против хозяина ЧМ-2018 России в рамках 1/8 финала.
Уже на 12-й минуте игры счет открыла Испания. После подачи со штрафного Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом срезал мяч в собственные ворота.
На 40-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба.
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Основное время и экстра-таймы больше голов не принесли. В серии послематчевых пенальти победу одержала Россия.
Обзор матча: