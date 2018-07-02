Бернард получил дорогостоящее предложение

Бразильский полузащитник Бернард получил предложение от Фенербахче, сообщает Aspor.

По информации издания, турецкий гранд готов предложить игроку четырехлетний контракт на 20 миллионов евро. Сообщается, что футболист взял время на размышления. Для принятия решения у него есть неделя.

Подписание контракта с Бернардом стало приоритетным для президента Фенербахче Али Коса, который стремится таким приобретением утереть нос извечному сопернику своего клуба – Бешикташу, который тоже пытался договориться с Бернардом, но не смог удовлетворить финансовые аппетиты бывшего "горняка".