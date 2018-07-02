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Экс-президент ФФУ: Я болею за Россию

Анатолий Коньков
13:17 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков признался в любви к сборной России по футболу.

Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков признался, что болеет за сборную России.

«Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Я и все мои друзья», – заявил Коньков.

Напомним, первого июля россияне неожиданно выбили испанцев из плей-офф чемпионата мира по футболу.

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Новости спорта, Анатолий Коньков, Сборная России, ФФУ, ЧМ-2018.
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