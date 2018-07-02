Экс-президент ФФУ: Я болею за Россию
Новости спорта: Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков признался в любви к сборной России по футболу.
Бывший президент ФФУ Анатолий Коньков признался, что болеет за сборную России.
«Я болею, болел и буду болеть за сборную России. Я и все мои друзья», – заявил Коньков.
Добрий ранок, патріоти
Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання pic.twitter.com/1SCqYnn6qI
— FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 июля 2018 г.
Напомним, первого июля россияне неожиданно выбили испанцев из плей-офф чемпионата мира по футболу.