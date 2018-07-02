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Коноплянка провел первую тренировку после летнего отпуска

ФК Шальке
15:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины начал подготовку к новому сезону Бундеслиги.

Полузащитник Евгений Коноплянка провел в составе гельзенкирхенцев первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Футболисты Шальке прохошли традиционные физические тесты утром, 1-го июля, а после провели 90-минутное занятие, за которым наблюдали около 2000 болельщиков.

2-го июля "кобальтовые" на первый предсезонный сбор улетят в Китай, где проведут 11 дней. 5-го июля Шальке сыграет товарищеский матч с Саутгемптоном, а 11-го — с местным Хэбэй Чайная Форчун.

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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