Коноплянка провел первую тренировку после летнего отпуска

Полузащитник Евгений Коноплянка провел в составе гельзенкирхенцев первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону.

Футболисты Шальке прохошли традиционные физические тесты утром, 1-го июля, а после провели 90-минутное занятие, за которым наблюдали около 2000 болельщиков.

2-го июля "кобальтовые" на первый предсезонный сбор улетят в Китай, где проведут 11 дней. 5-го июля Шальке сыграет товарищеский матч с Саутгемптоном, а 11-го — с местным Хэбэй Чайная Форчун.