Зинченко показал, как поддерживает форму в отпуске (Видео)

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился видео со своей индивидуальной тренировки во время отпуска.

@nik.trainer Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 1 Июл 2018 в 8:42 PDT

Украинец упорно работает перед началом сезона, что бы доказать тренерскому штабу Сити, что он готов конкурировать с лучшими игроками АПЛ.