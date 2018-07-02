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Зинченко показал, как поддерживает форму в отпуске (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Украинский полузащитник ходит не только на пляж и рыбалку.
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился видео со своей индивидуальной тренировки во время отпуска.
Украинец упорно работает перед началом сезона, что бы доказать тренерскому штабу Сити, что он готов конкурировать с лучшими игроками АПЛ.
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