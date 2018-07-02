Бразилия – Мексика: видео голов и обзор матча ЧМ-2018
Новости спорта: Самые интересные моменты матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой
Бразилия благодаря убедительной победе вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с победителем пары Бельгия – Япония.
Бразилия: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.
Мексика: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.