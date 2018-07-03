Стали известны подробности травмы Кавани

Травмированного нападающего обследовали с помощью МРТ. Медики выявили у футболиста отек одной из мышц икроножной области левой ноги. Разрыва мышечных тканей не обнаружено.

В ближайшее время Кавани будет тренироваться по индивидуальной программе под наблюдением медиков сборной Уругвая.

Напомним, форвард получил повреждение в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Португалии (2:1) и был заменен во втором тайме.

Свой следующий матч на Мундиале сборная Уругвая проведет против Франции. Четвертьфинальная игра пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.