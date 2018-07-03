"Ювентус" предлагает Роналду зарплату 30 миллионов евро

Ювентус прилагает все усилия, чтобы переманить нападающего Реала Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По информации источника, туринцы уже связались с руководством Королевского клуба и сообщили о намерении приобрести португальца, который должен стать заменой Гонсало Игуаину.

"Бьянконери" готовы расстаться с аргентинцем, а Роналду должен помочь им в достижении главной цели – победы в Лиге чемпионов.

Чтобы заполучить 33-летнего форварда, Ювентус готов заключить с ним контракт сроком до лета 2022 года с зарплатой 30 миллионов евро в год.