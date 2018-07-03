"Шахтер" прилетел на летний сбор в Австрию
Новости спорта: Во вторник, 3 июля, "Шахтер" начал второй этап предсезонной подготовки.
В первой половине дня команда провела перелет из Киева в Клагенфурт, а затем автобусом досталась Фельдена.
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека на второй сбор в Австрию взял 28 футболистов:
вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик;
защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихальонок, Веллингтон Нем;
нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
В Австрии "оранжево-черные" проведут три товарищеских матча:
5 июля. "Шахтер" - "Аустрия" (Австрия)
9 июля. "Шахтер" - "Витесс" (Нидерланды)
12 июля. "Шахтер" - "Бешикташ" (Турция)
Сбор продлится до 12 числа, после чего "горняки" вернутся в Киев и продолжат подготовку к новому сезону в Украине.