"Шахтер" прилетел на летний сбор в Австрию

В первой половине дня команда провела перелет из Киева в Клагенфурт, а затем автобусом досталась Фельдена.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека на второй сбор в Австрию взял 28 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик;

защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо;

полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихальонок, Веллингтон Нем;

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

В Австрии "оранжево-черные" проведут три товарищеских матча:

5 июля. "Шахтер" - "Аустрия" (Австрия)

9 июля. "Шахтер" - "Витесс" (Нидерланды)

12 июля. "Шахтер" - "Бешикташ" (Турция)

Сбор продлится до 12 числа, после чего "горняки" вернутся в Киев и продолжат подготовку к новому сезону в Украине.