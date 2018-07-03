Игрок сборной Украины Коноплянка отправился в Китай
Новости спорта: Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка отправился в Китай на сбор с "Шальке-04".
Официальный твиттер аккаунт Шальке объявил, что команда прибыла в Китай, где проведет подготовку к новому сезону.
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Вместе с командой в "поднебесную" прибыл и игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.
#Schalke auf dem Weg ins #Trainingslager... pic.twitter.com/h9oMBtqEY3
— FC Schalke 04 (@s04) 2 июля 2018 г.
Ранее стало известно, когда Ярмоленко и Коноплянка начнут новый сезон Бундеслиги.