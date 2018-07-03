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Игрок сборной Украины Коноплянка отправился в Китай

Евгений Коноплянка
16:45 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка отправился в Китай на сбор с "Шальке-04".

Официальный твиттер аккаунт Шальке объявил, что команда прибыла в Китай, где проведет подготовку к новому сезону.

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Вместе с командой в "поднебесную" прибыл и игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.

Ранее стало известно, когда Ярмоленко и Коноплянка начнут новый сезон Бундеслиги.

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Новости футбола, ФК Шальке 04, Футбол.
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