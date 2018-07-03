Игрок сборной Украины Коноплянка отправился в Китай

Официальный твиттер аккаунт Шальке объявил, что команда прибыла в Китай, где проведет подготовку к новому сезону.

Вместе с командой в "поднебесную" прибыл и игрок сборной Украины Евгений Коноплянка.

Ранее стало известно, когда Ярмоленко и Коноплянка начнут новый сезон Бундеслиги.