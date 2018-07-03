Главный тренер сборной Польши подал в отставку

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка на пресс-конференции объявил об уходе со своего поста.

«Мы с президентом футбольного союза пришли к выводу, что сборной необходимы новые решения, чтобы двигаться вперёд. Нужен тренер, который сможет реализовать потенциал игроков и возьмёт на себя ответственность за дальнейший прогресс. Это были основные факторы, по которым я понял, что настало время уступить своё место. Конечно, я чувствую ответственность за результат на чемпионате мира, ведь мы не оправдали ожиданий наших болельщиков. Всю ответственность беру на себя, потому что такова роль тренера, и я не пытаюсь убежать от неё. Мне очень жаль, что так вышло, но я с оптимизмом смотрю в будущее польского футбола», — цитирует Навалку пресс-служба Польского футбольного союза.

На чемпионате мира–2018 сборная Польши заняла последнее место в группе с Японией, Сенегалом и Колумбией, набрав три очка в трёх матчах.