"Барселона" намерена приобрести экс-лидера атаки "Шахтера"
Новости спорта: Бывший футболист "Шахтера" Виллиан может перебраться в "Барселону" после ЧМ-2018.
Полузащитник Челси Виллиан может перейти в Барселону этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, после неудачной попытки приобрести Антуана Гризманна каталонский клуб продолжает поиски усиления атаки. Сам Виллиан не против перебраться в Примеру.
Челси оценивает своего игрока в 80 миллионов евро и дешевле этой суммы расставаться с бразильцем не намерен. Барселона же считает эту цену завышенной, учитывая то, что в августе Виллиану исполнится 30 лет.