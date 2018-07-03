"Барселона" намерена приобрести экс-лидера атаки "Шахтера"

Полузащитник Челси Виллиан может перейти в Барселону этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, после неудачной попытки приобрести Антуана Гризманна каталонский клуб продолжает поиски усиления атаки. Сам Виллиан не против перебраться в Примеру.

Челси оценивает своего игрока в 80 миллионов евро и дешевле этой суммы расставаться с бразильцем не намерен. Барселона же считает эту цену завышенной, учитывая то, что в августе Виллиану исполнится 30 лет.