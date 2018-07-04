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УЕФА пересмотрит дело о "ПСЖ" и финансовом фэйр-плей

ФК ПСЖ
04:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: "ПСЖ" может вновь попасть под санкции со стороны УЕФА.

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов решила пересмотреть решение о закрытии дела в отношении «ПСЖ», который подозревался в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает официальный сайт европейской организации.

Дело ранее было закрыто из-за выполнения «ПСЖ» условий, выставленных УЕФА.

Напомним, прошлым летом французский клуб выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение Неймара, а также усилил состав, пригласив Дани Алвеса, Юри Берчичи и Килиана Мбаппе. В УЕФА начали расследование, предположив, что спонсорами «ПСЖ» являются катарские компании, которые принадлежат владельцам клуба.

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