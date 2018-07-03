Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 03.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Швеция 1:0 Швейцария: события матча
Швеция 1:0 Швейцария: события матча
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала

Швеция - Швейцария
19:36 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Автором единственного гола встречи стал полузащитник шведской национальной команды Эмиль Форсберг, отправивший мяч в ворота сборной Швейцарии на 66-й минуте.

Сборная Швеции вышла в 1/4 финала чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия. Встреча команд пройдёт сегодня, 3 июля, на московском стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Швейцарии, Сборная Швеции, Футбол, ЧМ-2018, Швеция - Швейцария.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)

Горячая красотка Скарлетт Гартманн - спутница звезды сборной Германии (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Акинфеев: Мы не тренировали пенальти, это 100% Руни не захотел рассказать, почему покинул "Эвертон" "Шахтер" прилетел на летний сбор в Австрию

Последние новости

Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга Ада Роговцева получит на Одесском кинофестивале статуэтку "Золотой Дюк"
Сегодня читают в спорте
01 Экс-арбитр FIFA жестко раскритиковал арбитра матча Испания - Россия
02 Бельгия добыла волевую победу над Японией и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
03 "Шахтер" нашел еще одну замену Дарио Срне
04 Игрок сборной Украины Коноплянка отправился в Китай
05 Стали известны подробности травмы Кавани
Новости сегодня
20:05 В сети появился трейлер фильма "Небоскреб" (Видео)
19:56 ГПУ хочет допросить Черновецкого
19:54 Нойер - о решении Лева остаться на посту наставника сборной Германии
19:49 Пейзажи Афганистана: взгляд на страну с другой стороны (Фото)
19:44 Грета Гервих занимается съемками нового фильма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России начинают судить украинца Павла Гриба
В России начинают судить украинца Павла Гриба
Новости: ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР
Новости: Расширено соглашение о безвизовом режиме Украины и Сербии
Украина и Сербия расширили безвиз
Новости: В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
В Калифорнии состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона
Добавить комментарий
0