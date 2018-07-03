ЧМ-2018: Швеция обыграла Швейцарию и пробилась в 1/4 финала

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу шведов.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник шведской национальной команды Эмиль Форсберг, отправивший мяч в ворота сборной Швейцарии на 66-й минуте.

Сборная Швеции вышла в 1/4 финала чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия. Встреча команд пройдёт сегодня, 3 июля, на московском стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.