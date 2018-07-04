Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

В Ювентусе прокомментировали возможный трансфер Роналду

Криштиану Роналду
11:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду готов продолжить карьеру в Италии.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может оказаться в «Ювентусе».

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, туринцы еще не сделали предложение, но раздумывают над этим. Трансфер обойдется «Юве» в 120-150 миллионов евро, зарплата Роналду – в 30 миллионов за сезон. Общие инвестиции составят около 400 миллионов евро.

Роналду готов уйти из «Реала» из-за испортившихся отношений с президентом клуба Флорентино Пересом и сорвавшимися переговорами по контракту. «Юве» также находится в хороших отношениях с его агентом Жорже Мендешем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Новичка Премьер-лиги возглавил тренер из Бразилии Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру УЕФА пересмотрит дело о "ПСЖ" и финансовом фэйр-плей

Последние новости

Бомбические приколы в картинках, от которых будет улыбка до ушей Отравление детей в лагере на Киевщине: названа вероятная причина Актеры-мужчины, которые отлично сыграли женские роли
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
04 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
05 Вратарь сборной Хорватии - о поединке против России в 1/4 финала ЧМ-2018
Новости сегодня
11:47 Порошенко поздравил американцев с Днем независимости
11:44 Форвард Шахтера получил серьезную травму на сборах
11:40 Маникюр 2018: захватывающие дух ногти с птицами (Фото)
11:38 Блейк Вуд в новой книге Taschen разместил неизвестные ранее снимки Эми Уайнхаус
11:19 В Индонезии паром потерпел крушение, много погибших
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Массовое отравление детей на Киевщине: стало известно о состоянии пострадавших
Массовое отравление детей на Киевщине: подробности
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Добавить комментарий
0