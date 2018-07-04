Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Новости: Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Свитолина сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Моуринью раскритиковал симуляции на ЧМ-2018

Жозе Моуринью
12:57 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью подверг критике симуляции футболистов на Мундиале.

"Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на арбитров.

Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти. Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жозе Моуринью, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок Шахтера продолжит карьеру в Португалии "Это позор": Фалькао жестко раскритиковал арбитра матча Колумбия - Англия Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира

Последние новости

Ярмоленко предстоит семь контрольных матчей на сборе Боруссии Лето в разгаре: как отдыхали на пляже в начале ХХ века (Фото) Диетологи дали советы, как перестать "заедать" стресс
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
04 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
05 Вратарь сборной Хорватии - о поединке против России в 1/4 финала ЧМ-2018
Новости сегодня
13:28 Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера
13:25 Диетолог раскрыла суть быстрого похудения
13:24 Милые снимки детей, которые обожают, но не умеют играть в прятки (Фото)
13:16 Жизнь танцовщиц холмистого города штата Калифорнии (Фото)
13:15 Британский боксер может сорвать финал WBSS
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Добавить комментарий
0