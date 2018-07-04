Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера
Новости спорта: Переговоры между сторонами продолжаются
Руководство «Челси» отклонило предложение «Барселоны» по трансферу полузащитника сборной Бразилии Виллиана, сообщает Sky Sports.
Каталонский клуб предложил 50 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего бразильца. Переговоры между клубами продолжаются.
Сам Виллиан выразил желание покинуть «Челси» из-за напряженных отношений с главным тренером Антонио Конте.
Напомним, «Челси» готов продать бразильца лишь за 80 миллионов евро.