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Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера

Виллиан
13:28 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Переговоры между сторонами продолжаются

Руководство «Челси» отклонило предложение «Барселоны» по трансферу полузащитника сборной Бразилии Виллиана, сообщает Sky Sports.

Каталонский клуб предложил 50 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего бразильца. Переговоры между клубами продолжаются. 

Сам Виллиан выразил желание покинуть «Челси» из-за напряженных отношений с главным тренером Антонио Конте.

Напомним, «Челси» готов продать бразильца лишь за 80 миллионов евро. 

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Новости спорта, Виллиан, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
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