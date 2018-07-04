Интер подписал контракт с новым форвардом

Контракт Мартинеса с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

20-летний нападающий Лаутаро Мартинес — воспитаник Расинга из Авежьянеды, за первую команду которого дебютировал в ноябре 2015 года. Всего за Расинг Родригес сыграл 65 матчей и забил 30 голов.

27 марта Мартинес дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Испании(1-6). Он был включен в предварительный расширенный состав для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательную заявку не попал.