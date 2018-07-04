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"Лучше закончу карьеру": Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Андрей Ярмоленко
16:37 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Андрей Ярмоленко жостко ответил на провокационный вопрос.

Форвард Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал лицом букмекерской компании «Фаворит Спорт» и ответил на несколько вопросом, среди которых оказался такой:

— Что лучше — перейти в Шахтер или закончить карьеру?

— Закончить карьеру.

Андрей Ярмоленко 12 лет выступал за Динамо, забив за клуб около 150 голов в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В 2017 году перешел в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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