"Лучше закончу карьеру": Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер

Форвард Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко стал лицом букмекерской компании «Фаворит Спорт» и ответил на несколько вопросом, среди которых оказался такой:

— Что лучше — перейти в Шахтер или закончить карьеру?

— Закончить карьеру.

Андрей Ярмоленко 12 лет выступал за Динамо, забив за клуб около 150 голов в чемпионате, Кубке, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В 2017 году перешел в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро.