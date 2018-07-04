Роналду начал искать дом в Турине

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал подыскивать дом в Турине, утверждает испанское издание Marca. Португалец решил заранее подстраховаться, если его переход в «Ювентус» этим летом состоится.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», а мадридский клуб готов продать форварда за € 100 млн. СМИ также утверждали, что «Реал» снизил сумму отступных за португальца с € 1 млрд до € 120 млн. «Ювентус» же якобы предлагает Роналду годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона – до лета 2022 года.