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Роналду начал искать дом в Турине

Криштиану Роналду
18:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В Испании утверждают, что Роналду начал искать дом в Турине.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал подыскивать дом в Турине, утверждает испанское издание Marca. Португалец решил заранее подстраховаться, если его переход в «Ювентус» этим летом состоится.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал», а мадридский клуб готов продать форварда за € 100 млн. СМИ также утверждали, что «Реал» снизил сумму отступных за португальца с € 1 млрд до € 120 млн. «Ювентус» же якобы предлагает Роналду годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона – до лета 2022 года.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, ФК Реал Мадрид, ФК Ювентус.
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