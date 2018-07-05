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Сборная Японии нашла именитого нового наставника

Юрген Клинсман
01:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Немецкий специалист может возглавить азиатскую команду.

Бывший наставник сборной США Юрген Клинсман стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Японии, сообщает ESPN US.

Действующий тренер японской сборной Акира Нисино в апреле подписал краткосрочное соглашение с федерацией футбола страны. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2018 и продлевать его федерация не намерена.

Клинсману предложат зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

Напомним, под руководством Нисино сборная Японии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где уступила Бельгии со счетом 2:3.

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