Сборная Японии нашла именитого нового наставника

Бывший наставник сборной США Юрген Клинсман стал основным кандидатом на пост главного тренера сборной Японии, сообщает ESPN US.

Действующий тренер японской сборной Акира Нисино в апреле подписал краткосрочное соглашение с федерацией футбола страны. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2018 и продлевать его федерация не намерена.

Клинсману предложат зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

Напомним, под руководством Нисино сборная Японии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где уступила Бельгии со счетом 2:3.