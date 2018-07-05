https://telegraf.com.ua/files/2018/07/MAZHICH-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4207270-stalo-izvestno-kto-obsluzhit-matchi-1-4-finala-chm-2018.html
Стало известно, кто обслужит матчи 1/4 финала ЧМ-2018
07:48 Сегодня Телеграф
Новости спорта: ФИФА определила судей, которые будут обслуживать четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018.
ФИФА определила судей, которые будут обслуживать четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2018.
6 июля, 17:00, Нижний Новгород. Уругвай – Франция. Нестор Питана (Аргентина).
6 июля, 21:00, Казань, Бразилия – Бельгия. Милорад Мажич (Сербия).
7 июля, 17:00, Самара. Швеция – Англия. Бьорн Куйперс (Голландия)
7 июля, 21:00, Сочи. Россия – Хорватия. Сандро Риччи (Бразилия).
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