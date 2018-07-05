Гвардиола может вновь стать тренером Месси

47-летний каталонский наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может возглавить сборную Аргентины по футболу.

Руководство Ассоциации футбола Аргентины готово предложить Гвардиоле зарплату в размере $12 миллионов в год. Часть финансового бремени готова взять на себя группа влиятельных аргентинских бизнесменов.

Сборная Аргентины неудачно выступила на ЧМ-2018, в 1/8 финала турнира уступив Франции со счетом 3:4. Нынешний главный тренер команды Хорхе Сампаоли в ближайшее время может подать в отставку. Если Сампаоли не уйдет сам, Ассоциации футбола Аргентины разорвет контракт со специалистом.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действителен до лета 2021-го года.