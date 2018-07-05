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Полузащитник Шахтера в поисках нового клуба

Бернард /ФК Шахтер
12:45 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: На лидера Шахтера претендует три клуба.

Бразильский полузащитник Бернард находится в поисках нового клуба, после того, как его контракт с Шахтером истек 30-го июня.

По информации UOL Esporte, в услугах 25-летнего бразильца заинтересованы три клуба и уже предложили футболисту контракты.

Речь идет об английском Вест Хэме, турецком Фенербахче, а также китайском Цзянсу Сунин. Отмечается, что стамбульцы предложили Бернарду четырехлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Также бразильцу причитаются еще 4 миллиона за подписание соглашения.

В минувшем сезоне Бернард сыграл в 16 матчах в футболке "горняков", забив 6 мячей.

Ранее бразилец заявил, что Бешикташ – привлекательный вариант.

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Новости спорта, Бернард, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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