Реал согласовал трансфер игрока сборной Испании
Новости спорта: Защитник Реал Сосьедада Альваро Одриосола стал еще на шаг ближе к переходу в Реал Мадрид.
Альваро Одриосола близок к переходу в Реал за 40 миллионов евро, сообщает AS.
Мадридский клуб согласовал с Реал Сосьедадом трансфер 22-летнего защитника именно за эту сумму.
В переговоры относительно последних деталей перехода были вовлечены президент басков Хокин Аберрибай и генеральный директор "сливочных" Хосе Анхель Санчес.
Королевский клуб ранее получил нового наставника Хулена Лопетеги, а также подписал украинского голкипера Андрея Лунина.