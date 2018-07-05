Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Реал согласовал трансфер игрока сборной Испании

Альваро Одриосола
11:03 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Защитник Реал Сосьедада Альваро Одриосола стал еще на шаг ближе к переходу в Реал Мадрид.

Альваро Одриосола близок к переходу в Реал за 40 миллионов евро, сообщает AS.

Мадридский клуб согласовал с Реал Сосьедадом трансфер 22-летнего защитника именно за эту сумму.

В переговоры относительно последних деталей перехода были вовлечены президент басков Хокин Аберрибай и генеральный директор "сливочных" Хосе Анхель Санчес.

Королевский клуб ранее получил нового наставника Хулена Лопетеги, а также подписал украинского голкипера Андрея Лунина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Альваро Одриосола, Новости футбола, Сборная Испании, ФК Реал, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стало известно, кто обслужит матчи 1/4 финала ЧМ-2018 Участник ЧМ-2018 остался без тренера Швайнштайгер играет в теннис с женой Аной Иванович

Последние новости

В Горловке из-за затопление шахт люди травятся метаном Экс-игрок Шахтера сделал свой прогноз на матч Россия - Хорватия В Таджикистане врачи обнаружили в теле младенца 10 иголок
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Челси готовит грандиозный трансфер
04 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
05 Участник ЧМ-2018 остался без тренера
Новости сегодня
11:39 Илон Маск согласился оказать помощь в спасении тайской футбольной команды
11:36 Вот так бы выглядели принцессы Диснея, будь они мамами (Фото)
11:35 Cтало известно, сколько будет зарабатывать Роналду в Ювентусе
11:31 В Киеве на Лысой горе были найдены авиабомбы времен Второй мировой войны
11:27 Вы будете смеяться: фотографии с задним фоном, к которому стоит присмотреться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0