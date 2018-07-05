Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018

18-летний голкипер юношеской команды «Карпат» Михаил Готра на своей странице Instagram разместил несколько фотографий с российской символикой в поддержку сборной России на ЧМ-2018.

После этого руководство львовского клуба решило прекратить сотрудничество с игроком.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет с национальной командой Хорватии. Матч состоится в субботу, 7-го июля, в 21:00 по киевскому времени.