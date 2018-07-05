Дель Боске - о сенсационном поражении Испании в матче против России

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске выступил в защиту Фернандо Йерро и заявил, что «фурия роха» провела не такой уж и плохой чемпионат мира-2018. Слова Дель Боске приводит Marca:

«Нельзя сказать, что Испания провела замечательный турнир. Но он не был настолько плох, насколько мы думаем.

Были хорошие моменты. Нельзя быть жестокими по отношению к ним. Я слышал, говорят, что мы остались в дураках, но думаю, что это слишком громкие слова. Да, мы очень разочарованы, это правда, но этого недостаточно, чтобы так считать.

К Йерро относятся с особенной жестокостью, но он отработал только 4 матча и проделал большую работу в федерации.

Конечно, в какой-то момент мы допустили ошибки, но в первом матче, с Португалией, мы сыграли замечательно, с Россией мы доминировали всю игру.

Мы не забили лишь потому, что нам не хватило способностей вскрыть многочисленную защиту. Но испанские игроки осознают, что они способны на большее.

Антифутбол оказался успешнее, чем футбол сборной Испании».