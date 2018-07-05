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Тайсон с партнерами по сборной Бразилии поиздевались над форвардом команды (Видео)
12:33 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сборная Бразилии явно знает, как одолеть бельгийцев в 1/4 финала ЧМ-2018.
Тренировочный лагерь бразильцев порадовал болельщиков очередным нестандартным видеороликом.
Эпизод произошел во время тренировочной сессии пятикратных чемпионов мира, когда футболисты, среди которых также был и игрок Шахтера Тайсон, зачем-то подняли своих партнеров и стали тянуть в разные стороны.
Такие упражнения вряд ли встречаются в тренерских конспектах.
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