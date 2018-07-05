Тайсон с партнерами по сборной Бразилии поиздевались над форвардом команды (Видео)

Тренировочный лагерь бразильцев порадовал болельщиков очередным нестандартным видеороликом.

Эпизод произошел во время тренировочной сессии пятикратных чемпионов мира, когда футболисты, среди которых также был и игрок Шахтера Тайсон, зачем-то подняли своих партнеров и стали тянуть в разные стороны.

Такие упражнения вряд ли встречаются в тренерских конспектах.