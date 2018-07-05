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Трансфер Балотелли в "Марсель": Марио получит рекордную зарплату

Марио Балотелли
15:34 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Итальянский форвард Марио Балотелли останется во Франции, но сменит клуб.

Французские СМИ сообщают, что в ближайшее время Марио Балотелли станет игроком Марселя.

При этом, "провансальцы" предложили футболисту рекордную для клуба заработную плату — € 600 тыс. в месяц (около € 140 тыс. в неделю).

Ожидается, что Марио подпишет контракт сроком на три сезона.

Два предыдущих сезона Марио провел, выступая за Ниццу.

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Новости спорта, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Марсель, Футбол.
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