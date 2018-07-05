Трансфер Балотелли в "Марсель": Марио получит рекордную зарплату

Французские СМИ сообщают, что в ближайшее время Марио Балотелли станет игроком Марселя.

При этом, "провансальцы" предложили футболисту рекордную для клуба заработную плату — € 600 тыс. в месяц (около € 140 тыс. в неделю).

Ожидается, что Марио подпишет контракт сроком на три сезона.

Два предыдущих сезона Марио провел, выступая за Ниццу.