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Игрок "Реала" станет одноклубником Ярмоленко

Ашраф Хакими
20:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Марокканский защитник Ашраф Хакими продолжит свою карьеру в Бундеслиге.

Боруссия Д и Реал согласовали аренду сроком на два года защитника Ашрафа Хакими – сообщает Bild.

Для официального заключения соглашения осталось согласовать детали личного контракта 19-летнего игрока сборной Марокко.

Ашраф провел сезон-2016/2017 во второй команде Реала (28 матчей, 1 гол во всех турнирах), а сезон-2017/2018 отыграл за главную команду "бланкос" (17, 2).

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Новости спорта, Ашраф Хакими, Новости футбола, ФК Боруссия Д, ФК Реал, Футбол.
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