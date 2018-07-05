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Игрок "Реала" станет одноклубником Ярмоленко
20:19 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Марокканский защитник Ашраф Хакими продолжит свою карьеру в Бундеслиге.
Боруссия Д и Реал согласовали аренду сроком на два года защитника Ашрафа Хакими – сообщает Bild.
Для официального заключения соглашения осталось согласовать детали личного контракта 19-летнего игрока сборной Марокко.
Ашраф провел сезон-2016/2017 во второй команде Реала (28 матчей, 1 гол во всех турнирах), а сезон-2017/2018 отыграл за главную команду "бланкос" (17, 2).
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