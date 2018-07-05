Игрок "Реала" станет одноклубником Ярмоленко

Боруссия Д и Реал согласовали аренду сроком на два года защитника Ашрафа Хакими – сообщает Bild.

Для официального заключения соглашения осталось согласовать детали личного контракта 19-летнего игрока сборной Марокко.

Ашраф провел сезон-2016/2017 во второй команде Реала (28 матчей, 1 гол во всех турнирах), а сезон-2017/2018 отыграл за главную команду "бланкос" (17, 2).