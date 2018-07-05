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Стало известно, когда будет завершена сделка по трансферу Роналду в "Ювентус"

Криштиану Роналду
22:58 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: В ближайшие дни будет завершена сделка по трансферу лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду в "Ювентус".

Трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» может быть официально оформлен до субботы, 7 июля.

Итальянская пресса сообщает, что генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи в скором времени прилетят в Мадрид для переговоров с «Реалом» по португальскому игроку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за Роналду 88 миллионов евро, а сам португалец уже присматривает жилье в Турине.

Отметим, что Роналду является единственным игроком в истории, который забивал 10 голов в ворота одного клуба в Лиге чемпионов. Этот клуб – «Ювентус».

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Трансфер Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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