Стало известно, когда будет завершена сделка по трансферу Роналду в "Ювентус"

Трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» может быть официально оформлен до субботы, 7 июля.

Итальянская пресса сообщает, что генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи в скором времени прилетят в Мадрид для переговоров с «Реалом» по португальскому игроку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за Роналду 88 миллионов евро, а сам португалец уже присматривает жилье в Турине.

Отметим, что Роналду является единственным игроком в истории, который забивал 10 голов в ворота одного клуба в Лиге чемпионов. Этот клуб – «Ювентус».