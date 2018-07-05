Официально: "Заря" подписала бразильского форварда

После успешного прохождения медицинского обследования в Запорожье Рафаэль Силва стал игроком Зари – сообщил официальный сайт луганского клуба.

Подписание сегодняшнего контракта запечатлел наш фотограф Дмитрий Смольенко. pic.twitter.com/FTSd0x9uJZ — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 5 июля 2018 г.

Контракт 22 летнего бразильца, который может сыграть как на острие атаки, так и на позиции вингера, рассчитан на три года.

Рафаэль Силва ранее выступал за Луверденсе, Асосиасао Атлетика Понте Прета и Альбирекс Ниигата.