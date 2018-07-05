Кевин-Принс Боатенг возвращается в Серию А, но не в "Милан"

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг, который в минувшем сезоне выступал за франкфуртский «Айнтрахт», продолжит карьеру в «Сассуоло». Презентация 31-летнего футболиста в качестве новичка клуба состоится завтра, 6 июля, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Боатенг перешёл в «Айнтрахт» летом 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии он принял участие в 31 матче (27 – в основе), забил шесть голов и отметился одной результативной передачей.

Кевин-Принс Боатенг уже выступал в чемпионате Италии за «Милан». За свою карьеру он также успел поиграть за «Герту», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундскую «Боруссию», «Портсмут», «Шальке-04» и «Лас-Пальмас».