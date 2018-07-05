"Реал" объявил о подписании правого защитника сборной Испании
Новости спорта: Крайний защитник "Реала Сосьедад" Альваро Одриосола продолжит свою карьеру в "королевском" клубе.
Футболист "Реала Сосьедад" и сборной Испании Альваро Одриосола переходит в "Реал". Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба.
В ближайшее время 22-летний Одриосола пройдет медицинское обследование в "Реале". После этого правый защитник подпишет контракт на шесть сезонов.
Comunicado Oficial: Álvaro Odriozola.#RealMadrid https://t.co/3H6VkWzY2L
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 июля 2018 г.
Переход Одриосолы обойдется "Реалу" в 40 миллионов евро.