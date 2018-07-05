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"Реал" объявил о подписании правого защитника сборной Испании

Альваро Одриосола
21:13 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Крайний защитник "Реала Сосьедад" Альваро Одриосола продолжит свою карьеру в "королевском" клубе.

Футболист "Реала Сосьедад" и сборной Испании Альваро Одриосола переходит в "Реал". Об этом информирует пресс-служба мадридского клуба.

В ближайшее время 22-летний Одриосола пройдет медицинское обследование в "Реале". После этого правый защитник подпишет контракт на шесть сезонов.

Переход Одриосолы обойдется "Реалу" в 40 миллионов евро.

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Новости спорта, Альваро Одриосола, Новости футбола, ФК Реал, Футбол.
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