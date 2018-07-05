Футбол. "Шахтер" разгромил "Аустрию" в контрольном матче (Видео)
Новости спорта: Донецкий "Шахтер" уверенно переиграл "Аустрию" на сборах в Австрии.
"Шахтер" успешно открыл игровую программу австрийского сбора. Сегодня донецкая команда крупно победила "Аустрию" со счетом 3:0. Забивали бразильские футболисты - Исмаили, а также новички "горняков" Жуниор Мораес и Фернандо Педро.
"Аустрия" - "Шахтер" - 0:3 (0:2)
Голы: Мораес, 16 (пенальти) (0:1); Исмаили, 44 (0:2); Фернандо, 54 (0:3).
"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Патрик, Степаненко, Марлос, Коваленко, Фернандо, Мораес.
"Шахтер" (2-й тайм): Шевченко, Бутко, Ордец, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Пихаленок, Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Тотовицкий.