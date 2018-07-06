Стало известно, когда Буффон станет игроком ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон будет представлен в качестве игрока ПСЖ в понедельник, 9 июля, сообщает Le Parisien.

Ожидается, что легендарный итальянский голкипер в пятницу пройдет медосмотр после чего подпишет с парижским клуб двухлетний контракт и будет представлен в качестве игрока ПСЖ.

При этом руководство ПСЖ намерено устроит масштабную презентацию Буффона, сопоставимую с презентацией Неймара год назад.

Напомним, Буффон находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с Ювентусом, поэтому ПСЖ он достанется бесплатно.